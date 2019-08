Umbenennung startet: Neuer WhatsApp-Name erstmals aufgetaucht

Anfang August wurde bekannt, dass Facebook seinen populären Apps WhatsApp und Instagram neue Namen verpassen will. Die Dienste werden künftig " WhatsApp from Facebook" und " Instagram from Facebook" heißen. Nun wurde die neue Bezeichnung erstmals in einer Testversion von WhatsApp entdeckt.

In der Beta-Version 2.19.228 von WhatsApp ist der neue Name im Einstellungsmenü sichtbar. Eine klare Indikation dafür, dass Facebook sein Territorium markiert, heißt es in einem Bericht von MSPoweruser.

Die Änderungen sollen in Zukunft sowohl in den Apps als auch in den jeweiligen App-Stores greifen. Man wolle eindeutiger kommunizieren, welche Produkte und Services Teil von Facebook sind, hieß es von einem Unternehmenssprecher dazu.