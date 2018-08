WhatsApp-Backup auf Google Drive verbraucht keinen Speicherplatz

Unter Google One werden alle Cloud-Angebote des US-Konzerns zusammengefasst. Vorerst ist der Dienst nur offiziell in den USA verfügbar, in den kommenden Wochen soll es aber auch in anderen Märkten verfügbar sein. Für 100 Gigabyte Speicher werden 1,99 US-Dollar pro Monat fällig, 200 Gigabyte kosten 2,99 US-Dollar und zwei Terabyte 9,99 US-Dollar. Neben den Cloud-Diensten erhalten Nutzer zudem zusätzliche Angebote, wie Guthaben und Angebote für den Play Store sowie günstigere Angebote in der Hotelsuche von Google.