Bald kann man auf WhatsApp seinen Bildschirm teilen

Das neueste WhatsApp-Update orientiert sich an Videoanruf-Apps wie Zoom oder Microsoft Teams. Die Messaging-App ist nämlich dabei, eine Funktion zur Bildschirmübertragung einzuführen, berichtet WABetaInfo.

Warnung vor Datendiebstahl

Mit dem Feature kann man Inhalte am eigenen Display aufzeichnen und sie während eines Videocalls an andere Personen übertragen. Das entsprechende Symbol dafür findet man in der Leiste, wo man auch sein Mikrofon stummschalten, seine Kamera deaktivieren oder auflegen kann. Klickt man darauf, erscheint eine Nachricht, die noch einmal nachfragt, ob man den Bildschirm teilen will.

Außerdem wird in der Nachricht davor gewarnt, dass alles Passwörter, Fotos oder sonstige Daten, die man während der Bildschirmübertragung zeigt, für die anderen Personen sichtbar sind. Die Freigabe des Bildschirms kann jederzeit während des Gesprächs beendet werden.

Nur für Android

Die Funktion steht momentan nur Beta-Tester*innen mit Android-Smartphone zur Verfügung, soll aber in den kommenden Wochen auch für die Allgemeinheit ausgerollt werden. Allerdings funktioniert es möglicherweise nicht auf älteren Android-Modellen, bei größeren Gruppenanrufen oder mit Personen, die nicht die neueste WhatsApp-Version heruntergeladen haben.

Wer ein iPhone oder iPad ohne WhatsApp benutzt, kann seinen Bildschirm auch während eines FaceTime-Anrufs teilen. Die Funktion wurde im Jänner in die Apple-App integriert.