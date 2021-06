Polizei warnt: WhatsApp-Konten werden mit Trick gestohlen

Kriminelle verschaffen sich mit einem neuen Trick Zugang zu fremden WhatsApp-Konten. Dabei verschicken sie im Namen jener Personen, deren Konto zuvor schon gehackt wurde, folgende Nachricht: "Hello sorry, ich habe dir versehentlich einen 6-stelligen Code per SMS geschickt. Kannst du ihn mir bitte weitergeben? Es eilt." Kurz davor kommt der Code per SMS.

Leiten die Empfänger*innen diesen Code weiter, erhalten die Hacker Zugriff auf ihr WhatsApp-Konto, warnt das Landeskriminalamt Niedersachsen. Bei erfolgreicher Zustellung bedanken sich die Kriminellen schließlich mit einem Kuss-Smiley.