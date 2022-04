WhatsApp testet neue Privatsphäre-Funktion

WhatsApp testet eine neue Funktion, die die Privatsphäre-Einstellungen der Nutzer*innen verbessern soll. In der iOS-Beta ist eine neue Option verfügbar, mit der man bestimmen kann, wer bestimmte Informationen sehen kann.

Unter Einstellungen > Account > Datenschutz lässt sich aktuell bestimmen ob "Jeder", "Meine Kontakte" oder "Niemand" das eigene Profilbild und den "Zuletzt online"-Status sehen können. In der Beta-Version 22.9.0.70 wurde das um die Option "Meine Kontakte, außer" ("my contacts except") erweitert. Das berichtet WABetainfos.