WhatsApp kommt endlich als iPad-App

Die Beta-Version der iPad-App wird bereits getestet. Auch eine Version für Android soll in Arbeit sein.

Mit der Umstellung auf Multi Device 2.0 ist es dann nicht mehr nötig, dass das Hauptgerät - in dem meisten Fällen das Handy - eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist. Telegram und Signal bieten das bereits an.

Dafür wird nun an einer eigenen WhatsApp-Version für iPads gearbeitet. Es soll sich um eine eigene App handeln, nicht um eine Variante der Desktop-Version. Wer am WhatsApp-Beta-Programm teilnimmt, kann die App bereits testen. Auch eine Android-Version soll in Arbeit sein.

Mehr Funktionen für Firmen-Accounts

Im aktuellen Update 2.21.170.12 wurde zudem die Info-Seite für Business Accounts überarbeitet. Unternehmen soll es künftig einfacher gemacht werden, Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu schreiben und Kontaktinformationen weiterzuleiten. Zudem können zusätzliche Informationen über über das Unternehmen hinterlegt werden, etwa um welche Art von Firma es sich handelt.