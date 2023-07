WhatsApp jetzt mit Videonachrichten

WhatsApp führt jetzt sogenannte Video-Sofortnachrichten ein. Sie funktionieren im Grunde wie die Sprachnachrichten, nur eben als Videobotschaft im Selfie-Modus. Das Feature hat der Meta-Chef Mark Zuckerberg auf seinem Broadcast-Channel auf Instagram angekündigt.

Dieses wird nun schrittweise für Nutzer*innen ausgerollt und soll in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein. „Mit Videonachrichten hast du die Möglichkeit, in Echtzeit auf Chats zu antworten und dich in Wort und Bild 60 Sekunden lang mitzuteilen“, heißt es in einem Blogposting.