Wiener App Xperience will ein Anti-Facebook sein

Die App soll persönliche Treffen für junge Menschen initiieren. Das Team dahinter beschreibt es als "Tinder für Freundschaften".

Gleichzeitig mit dem Start einer App für Android und iOS wurde in Wien am Montag die Social-Media-App Xperience vorgestellt. Die App will Menschen zusammenbringen und dabei helfen, durch gemeinsame Aktiväten neue Freunde zu finden. Kurz umschrieben wird die Idee mit "Tinder für Freundschaften". Rausgehen und etwas erleben "Das Problem ist doch oft: Man sitzt zuhause und langweilt sich, möchte aber eigentlich rausgehen und etwas erleben", schildert Xperience-Geschäftsführer Simon Becke bei der App-Präsentation. "Die eigenen Freunde haben dann oft keine Zeit oder die passende Gruppe für bestimmte Aktivitäten fehlt." Hier soll Xperience ansetzen. Mit der App kann man neue Aktivitäten planen, sie öffentlich sichtbar machen, Teilnehmer*innen dafür gewinnen und sich am Ende persönlich treffen. Abgrenzung von Facebook und Co. Durch seinen Fokus auf reale Begegnungen und das Ermutigen von Menschen, "über eigene Grenzen hinauszugehen und neue Erfahrungen zu machen", will sich Xperience klar von anderen Social-Networking-Plattformen abheben, allen voran Facebook. Im Gegensatz zu den meisten Apps soll Xperience auch nicht auf einem werbebasierten Geschäftsmodell aufbauen. Die App ist kostenlos. Geld verdienen wollen die Betreiber einerseits, indem kommerzielle Events auf der Plattform angeboten werden sollen. Von den Ticketverkäufen will sich Xperience eine Kommission einbehalten. Andererseits will man Partnerbetriebe finden. Erstellt eine Nutzer*in etwa eine Veranstaltung "Eis essen gehen", sollen Partnerbetriebe als Ort dafür vorgeschlagen werden.

Xperience ist sowohl für Android als auch iOS kostenlos verfügbar © Xperience

Zuerst Wien, dann ganz Europa Xperience geht aber über einen reinen Veranstaltungskalender hinaus. In der App kann man ein persönliches Profil anlegen, eine eigene Freundesliste befüllen, mit Menschen einzeln oder in Gruppen chatten, nach gemeinsamen Erlebnissen Bilder austauschen und künftig sogar regelmäßig stattfindende Event-Reihen kreieren. Anvisiert werden in erster Linie Studierende und junge Menschen im Raum Wien. "Hier eine Community aufbauen ist unser erstes Ziel", meint Becke. "Dann wollen wir den Rest von Österreich erobern und später den Rest von Europa." Manuelles Monitoring Zu Beginn sind Veranstaltungen noch auf eine maximale Gruppengröße von 500 Personen beschränkt. Illegale Aktivitäten will das Team durch manuelles Monitoring aussortieren. Eine Meldefunktion in der App ist vorhanden. Gehostet wird Xperience auf einem privaten Server in Deutschland. "Datenschutzrechtlich sind wir gut abgesichert. Die Daten sind sehr sicher abgespeichert", versichert das Team. Nutzer*innen müssen bei Xperience einen normalen Registrierungsprozess durchlaufen. Später will man auch die Verifizierung von Profilen anbieten.