Jugendliche posten weniger Selfies

In Pandemie-Zeiten sind soziale Netzwerke für Jugendliche oft die einzige Möglichkeit, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben und am Gemeinschaftsleben teilzuhaben. Anlässlich des Safer Internet Day am 9. Februar wurde nun eine neue Studie vorgestellt, die zeigt, wie sich das Verhältnis zwischen Jugendlichen und ihrer "digitalen Nabelschnur" gewandelt hat.

Überlegtes Vorgehen

Bei einer Online-Umfrage unter 400 Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren wurde klar, dass es im vergangenen Jahr eine Verschiebung von einer aktiven zu einer eher passiven Nutzung von sozialen Netzwerken gegeben hat. "Früher hat man sich eher eingebracht und Inhalte geteilt. Das ist zurückgegangen", meint Matthias Jax, der Leiter der Initiative Saferinternet.at. Mit Freunden und der Familie Kontakt zu halten, geben mehr Jugendliche als Nutzungsgrund an, als das Teilen lustiger oder interessanter Inhalte.

Wie Barbara Buchegger, die pädagogische Leiterin von Saferinternet.at, erklärt, habe sich diese Entwicklung schon vor der Corona-Krise gezeigt. Es sei also nicht Ausdruck eines Rückzugs in die Isolation, sondern eher dem Wunsch geschuldet, die Kontrolle über das eigene digitale Leben zu behalten: "Jugendliche nutzen soziale Netzwerke also eigentlich sehr überlegt und fast professionell."

Sichtbarkeit

Mehr denn je verwenden Jugendliche mehrere Netzwerke aktiv. Zunehmend beliebt sind u.a. Discord und TikTok (siehe Grafik). Bei einem Großteil der Befragten (51 Prozent) sind es 2 bis 3 Netzwerke, bei 29 Prozent sind es 4 bis 5, bei 15 Prozent mehr als 5. Nur ein soziales Netzwerk nutzen dagegen nur noch 5 Prozent. Jugendliche unterscheiden klarer denn je, wofür sie welches Netzwerk verwenden und passen ihre eigenen Profile entsprechend an.