30 Prozent der Magenta-Kunden nutzen 5G

Der angepasste Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA AL) stieg um 5 Prozent auf 529 Mio. Euro. Im Kerngeschäft, dem Mobilfunk, konnte Magenta bei Privat- und Geschäftskund*innen auf 4,6 Millionen SIM-Karten zulegen, was einem Plus von 10,7 Prozent entspricht.

Glasfaserausbau

Kräftig investieren will Magenta in den Ausbau von schnellem Internet über Glasfaser. 2 Milliarden Euro sollen bis 2030 in die Infrastruktur fließen. Auf Förderungen will man weitgehend verzichten.

Den Glasfaserausbau sieht der Magenta-Chef als langfristiges Investment. Deshalb setzt man auf eigene Infrastruktur und verlegt etwa auch Kabel in Regionen, in denen bereits welche geplant oder vorhanden sind.