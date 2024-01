Magenta dominiert den Speedtest in Österreich

Top-Geschwindigkeiten

Laut Ookla-Speedtests kommt Magenta beim Festnetzinternet auf einen Top-Speed beim Download von 890,44 Mbps, beim Upload auf 53,94 Mbps. Kabelplus kommt hier auf Maximalwerte von 310,92 Mbps down und 60,85 Mbps up.

Der durchschnittliche Download-Speed im Mobilfunknetz von Magenta beträgt 79,69 Mbps, beim Upload 17,87 Mbps. A1 kommt hier auf 81,70 Mbps down und 14,51 Mbps up, Drei auf 69,95 Mbps down und 12,85 Mbps up.

Interessant an der Ookla-Analyse sind die verwendeten Smartphones. Die Top-5-Handys, mit denen Ookla-Speedtests durchgeführt wurden, lauten iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 14 Pro Max und iPhone 12. Andere Hersteller haben es nicht in die Top-5 geschafft.