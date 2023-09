Welcher ist der günstigste 5G-Tarif in Österreich?

Der neueste Mobilfunkstandard ist endlich in der Praxis angekommen. Unlimitierte 5G-Tarife gibt es bereits ab 12,90 Euro im Monat.

In der Praxis bedeutet das, dass auf dem Handy zwar 5G angezeigt wird, die dahinterliegende Technologie aber weiterhin auf 4G aufbaut. Erst wenn das österreichische Mobilfunknetz gänzlich auf 5G umgerüstet ist - 5G Standalone (SA) - kann aus dem Vollen geschöpft werden. Einige SA-Angebote gibt es aber bereits .

Ein Grund, warum sich trotz 5G noch immer keine Revolution am Mobilfunkangebot abzeichnet, liegt wesentlich an der genutzten Technologie. Im Großteil des Kernnetzes von A1, Drei und Magenta kommt nämlich immer noch 4G beziehungsweise 5G Non-Standalone (NSA) zum Einsatz.

Einige Jahre später ist 5G in der Praxis angekommen und die Sache sieht in der Realität nun ein bisschen anders aus. Von den viel gerühmten Eckdaten ist nämlich bisher nicht viel zu sehen. Wobei erwähnt werden muss, dass das volle Potenzial von 5G noch nicht annähernd ausgenutzt wird.

Als die ersten Marketingbroschüren zum Thema 5G die Runde machten, war immer die Rede von kaum wahrnehmbaren Verzögerungszeiten , Datenübertragung quasi in Echtzeit und Downloadgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich .

Sub6 entspricht dem Frequenzbereich bis maximal 6 GHz und deckt quasi alle Bereiche im bereits verfügbaren 5G-Netz in Österreich ab. Die Reichweite ist bei Sub6 deutlich höher als bei mmWave. Dafür ist aber auch die Latenz höher und die Verbindungsgeschwindigkeit niedriger.

Im Alltag wird einem das in der Regel auch reichen. Denn wie bereits erwähnt, gibt es zwischen den günstigen 5G-Tarifen und den günstigen LTE-Tarifen kaum Unterschiede bei der Verbindungsgeschwindigkeit.

Wer einfach nur einen günstigen Handytarif haben will, muss auch weiterhin bei den Mobilfunkdiskontern vorbeischauen. Und die haben bis auf educom und spusu allesamt bislang auf 5G verzichtet und funken weiterhin im LTE/4G-Netz.

Der standardmäßige Maximal-Download-Speed hat sich durch 5G auch nicht wirklich verändert und liegt bei den günstigsten 5G-Tarifen in einem ähnlichen Bereich, wie das bereits bei LTE-Tarifen der Fall ist.

Eines ist bislang auch ausgeblieben: Es sind noch keine Vogelschwärme umgekommen, weil sie an einer 5G-Antenne vorbeigeflogen sind und auch sonst ist von " Handynetz des Todes "-Panikmache wenig übriggeblieben.

So genannte Jugendtarife, mit denen man im 5G-Netz unterwegs ist, gibt es bereits ab rund 13 Euro monatlich. Hier ein Überblick über die 5G-Tarife mit Altersbeschränkung.

Kommen wir nun endlich zu den günstigsten 5G-Tarifen der heimischen Mobilfunker. Wer unter 27 Jahre alt ist oder den Tarif gleich für ein oder zwei Jahre im Voraus bezahlt, kommt hier am billigsten weg.

Unlimitierte 5G-Tarife bereits unter 20 Euro monatlich

Für all jene, die älter als 27 sind, kommen dann nur mehr die regulären 5G-Tarife in Frage. Auch hier gilt, wer sich an einen Anbieter bindet oder längere Zeit im Voraus bezahlt, kann sich einige Euro ersparen.

Bei A1, Drei und Magenta gibt es Vergünstigungen, wenn man bereits Kundin oder Kunde mit einem anderen Produkt ist oder gleich mehrere Tarife für die ganze Familie kauft.