5G-Protest: Warnung vor Attacken auf Handymasten am Wochenende

Am Samstag könnte es zu weitläufigen Attacken auf 5G-Infrastruktur kommen. Davor warnt der Handelsverband der Kommunikationsinfrastrukturanbieter (Communications Infrastructure Contractors Association) NATE in einer Aussendung, von der Light Reading berichtet.

Demnach gebe es Hinweise aus der Industrie, dass am 6. Juni ein weltweiter Protesttag gegen 5G geplant sei. NATE-CEO Todd Schlekeway erklärte gegenüber Light Reading, dass es Hinweise von verschiedenen Unternehmen, die er nicht nennen wollte, sowie auf sozialen Medien dazu gibt.

NATE ruft Unternehmen und Mitarbeiter dazu auf, an diesem Wochenende Wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten an Mobilfunkstandorten sofort zu melden. Laut Schlekeway will man mit der Warnung bezwecken, dass die Firmen ihre Mitarbeiter entsprechend informieren und vorbereiten. Der Verband vertritt Unternehmen aus den USA, Kanada, Großbritannien, China, Singapur, Spanien und einigen anderen Ländern.

Corona-Verschwörung

Einer der Hintergründe für die Ablehnung des neuen Mobilfunkstandards ist eine Verschwörungstheorie, wonach 5G mit der Verbreitung des Coronavirus zusammenhängen soll.

In diesem Zusammenhang wurden bereits mehrere Mobilfunkmasten - vorwiegend in Großbritannien - angezündet. Auch versteckten 5G-Gegner spitze Gegenstände an den Masten, damit sich Mitarbeiter verletzen. Auch zu Morddrohungen gegen Telekomtechniker kam es bereits.