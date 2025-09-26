Warum 800.000 Tonne Schlamm Elektronik vielleicht teurer macht

Ein Produktionsstopp in einer der größten Kupferminen weltweit treibt den Preis des wichtigen Rohstoffs nach oben.

Die Produktion unserer Elektronikgeräte ist von komplexen Lieferketten abhängig. Ganz am Anfang stehen oft wertvolle Rohstoffe. Der Abbau jener ist aber mit Risiken verbunden. Nun hat ein Erdrutsch mit 800.000 Tonnen Schlamm die Grasberg-Mine in Indonesien, einer der größten Gold- und Kupferminen der Welt, schwer getroffen und zu einem Produktionsstopp geführt, wie The Register berichtet.

2 Menschen gestorben

Bei dem Unfall am 8. September starben 2 Menschen, 5 werden noch vermisst. Der Betreiber Freeport-McMoRan gab bekannt, dass durch den Schaden an einem der Produktionsbereiche sowie an weiterer Infrastruktur im Bergwerk die Verkäufe von Kupfer und Gold im 4. Quartal deutlich unter den ursprünglich geplanten Mengen liegen werden.

Infolge des Unfalls stieg der Kupferpreis weltweit um 3 Prozent auf 10.300 US-Dollar pro Tonne. Zum Jahresbeginn lag der Preis noch bei etwa 8.900 US-Dollar je Tonne. Genau diese Preissteigerung könnte sich auch in Elektronikprodukten bemerkbar machen.