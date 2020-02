Auch Amazon bleibt MWC fern: Immer mehr Absagen wegen Coronavirus

Nun hat auch Amazon wegen dem Coronavirus die Teilnahme an der Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona abgesagt. Der US-Konzern hatte einen Auftritt über seinen Cloud-Dienst AWS geplant. Samsung will zwar an seinem Messeauftritt festhalten, den Umfang seiner Messeteilnahme aber stark reduzieren.

Zuvor haben bereits LG Electronics, Ericsson und Nvidia entschieden, der Veranstaltung fern zu bleiben. Der chinesische Technologiekonzern ZTE hat ebenso angekündigt, seinen Messeauftritt stark zu reduzieren.

Bereits zahlreiche Absagen

Seine Absage für den MWC hat der US-Grafikriese Nvidia mit "Risiken für die öffentliche Gesundheit im Zusammenhang mit dem Coronavirus" begründet. Man wolle den Ratschlag von Experten befolgen und den eigenen Angestellten keine Fernreisen aufbürden, heißt es etwa von ZTE. Statt am MWC teilzunehmen, will LG eine separate Veranstaltung organisieren, um sein Produktportfolio für 2020 zu präsentieren.