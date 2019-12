Außer Disney funktioniert im Kino nichts mehr

Für Hollywood und die Kinobranche wird 2019 ein durchwachsenes Jahr. Mit geschätzten 11,5 Milliarden Dollar Einnahmen in den USA und Kanada hat die Branche ein Minus von vier Prozent zu verdauen. Wenig stören dürfte das Disney, das mittlerweile fast zum Alleinunterhalter im Kino geworden ist - zumindest, was die großen Filmhits angeht. 80 Prozent bzw. acht der 10 erfolgreichsten Streifen des Jahres 2019 gehen auf die Kappe des Konzerns.

Auch Star Wars landet in den Top 10

Zwar enttäuschte Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers beim Kinostart mit geringeren Einnahmen als die Vorgängerfilme und negativen Kritiken. Da der Einnahmerückgang am vierten Tag weniger schlimm als erwartet ausfiel, steht der Film mittlerweile aber bei über 206 Millionen Dollar im US-Markt und über 433 Millionen Dollar weltweit und hat sich bereits am US-Markt einen Platz in den Top 10 des Jahres gesichert.