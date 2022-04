Austria's Top Digital Re-Start: Das ist das Gewinnerteam

Am 26. April wurde im A1-Headquarter im zweiten Wiener Bezirk der Sieger von „ Austria's Top Digital Re-Start “ gekürt. Unter den fünf Finalist*innen wurde jenes Unternehmen ausgezeichnet, das durch seine digitalen Innovationen während der Coronakrise besonders erfolgreich war.

Der Durchbruch gelang dem Team mit einem “persönlichen Weihnachtswunder”, so Stanzenberger. Denn trotz Lockdown wollten zahlreiche Unternehmen nicht auf ihre alljährliche Weihnachtsfeier verzichten. "Wir haben weihnachtliche Spiele entwickelt und als ,virtuelle Weihnachtsfeier' vermarktet” - ein Raketenstart für Teamazing.

Seitdem wurden zahlreiche weitere digitale Teambuilding-Lösungen entwickelt. Das Portfolio reicht von virtuellen Online-Teambuilding-Seminaren, virtuellen Firmenfeiern, Workshops und Games á la “Escape the Room”, bei denen Teams einen Kriminalfall online lösen müssen. Laut Stanzenberger habe man 11.000 Stunden in die Spieleentwicklung investiert.

Harald Mahrer zeigt sich vom Innovationsgeist und der Restart-Idee von Teamazing begeistert: "Das Unternehmen hat es geschafft, sein Offline-Geschäft, das von einem Tag auf dem anderen tödlich bedroht war, durch viel Innovationskraft in ein spannendes digitales Tool zu transferieren", sagt er gegenüber der futurezone. „Sie kombinieren menschliches Know-how aus dem physischen Teambuilding mit der Möglichkeit der Digitalisierung. Dieses hybride Modell hat großes Potenzial".

Für Teamazing selbst sei die Auszeichnung „eine Anerkennung für ganz viele Nächte, in denen sich das gesamte Team aufgeopfert hat, dass wir diesen Restart hinbekommen und einer der ersten am Markt sind“, sagt der Gründer Paul Stanzenberger. In diesem Sprinttempo wolle man nun auch weiter Marktanteile generieren.

„Wir sind jetzt in Europa einer der größten im Online-Teambuidling. Das ist aktuell ein Nischenmarkt, aber alle Trends zeigen, dass es in diese Richtung weitergeht und es immer mehr virtuelles Teambuilding geben wird in der Zukunft.“ Ziel sei es, langfristig weltweit die Nummer eins zu sein.