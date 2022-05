Broadcom könnte Cloud-Spezialisten VMware übernehmen

Der US-Chipkonzern Broadcom streckt Insidern zufolge die Hände nach dem Cloudspezialisten VMware aus. Broadcom führe Kaufgespräche, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht auf Montag.

Geschäft diversifizieren

Die Verhandlungen dauerten an und ein Deal stehe nicht unmittelbar bevor. Weitere Details waren nicht zu erfahren. Bloomberg hatte zuerst über die Gespräche berichtet. Broadcom wie auch VMware waren zunächst nicht erreichbar. Durch den Kauf von VMware könnte Broadcom sein vor allem auf Halbleiter fokussiertes Geschäft weiter diversifizieren.

Mehrere Milliarden-Übernahmen

Mit Großübernahmen kennt sich das Unternehmen aus. So übernahm Broadcom für fast 19 Mrd. Dollar (18 Mrd. Euro) CA Technologies und kaufte für 10,7 Mrd. Dollar die Sicherheitssparte von Symantec. Zum Schlusskurs am Freitag kam VMware auf einen Marktwert von mehr als 40 Mrd. Dollar. Der US-amerikanische Geschäftsmann und Dell-Gründer Michael Dell hält 40 Prozent an VMware.