Diese Fragen stellt Apple bei Bewerbungsgesprächen

„Wir haben eine Tasse heißen Kaffee und kalte Milch aus dem Kühlschrank. Die Raumtemperatur liegt in der Mitte der beiden Getränke. Wann sollen wir die Milch in den Kaffee geben, um die kühlste Kombination zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erreichen? Am Anfang, in der Mitte oder am Ende?“ – Diese Frage mit Barista-Bezug wurde einem Produktdesign-Kandidaten gestellt.