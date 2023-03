Drei: „5G verliert die Stützräder“

Drei blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Der Umsatz wurde um 2 Prozent auf 885 Millionen Euro erhöht. „Damit sind wir fast auf einer Wachstumsstärke wie vor der Pandemie“, sagt Drei-CEO Rudolf Schrefl. Das operative Ergebnis (vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen) stieg ebenfalls um 2 Prozent, auf 196 Millionen Euro.

Bei der Anzahl der Kund*innen bleibt Drei stabil. 4,1 Millionen Nutzer*innen sind im Netz von Drei. Das inkludiert Personen, die bei virtuellen Anbietern sind, die das Netz von Drei nutzen. All diese Kund*innen verbrauchen durchschnittlich pro Monat 42 GB mobile Daten pro SIM-Karte. 2021 waren das noch 36,2 GB. Insgesamt wurden 2022 1,44 Milliarden Gigabyte Mobildaten im Netz von Drei bewegt. In diesen Zahlen sich auch 4G/5G-Router für mobiles Internet zuhause inkludiert.

Hoffnung in 5G+

Damit die ständig steigende Anzahl an Mobildaten bewältigt werden kann, setzt Drei viel Hoffnung in 5G – oder genauer gesagt, in 5G+. „5G+ ist der nächste, technische Schritt, zu einem ausgereifteren 5G. 5G verliert damit die Stützräder, weil man kein 4G mehr braucht, um es zu betreiben“, sagt Matthias Baldermann, CTO von Drei. Seit März dieses Jahres erreicht man bereits 1,5 Millionen Haushalte und Unternehmen mit 5G+.