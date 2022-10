Von Musk gefeuert: So viel Abfindung bekommt der Ex-Twitter-Chef

Kurz vor Ablauf der gerichtlich festgelegten Frist am Freitag hat Elon Musk laut Medienberichten die Twitter-Übernahme abgeschlossen. Der Beginn seiner Regentschaft ging sofort mit einem Erdbeben in der Führungsriege einher. So wurden der bisherige Firmenchef Parag Agrawal sowie der Finanzchef Ned Segal noch am Donnerstag gefeuert.

Unbestätigten Meldungen zufolge befanden sie sich noch in der Firmenzentrale, wurden jedoch sofort “hinausbegleitet”. Ebenfalls entlassen wurde die für den Kampf gegen Hassrede und falsche Informationen zuständige Top-Managerin Vijaya Gadde.

“Goldener Fallschirm”

Die 3 Ex-Führungsspitzen werden das Unternehmen jedoch nicht mit leeren Händen verlassen. Wie aus Twitter-Dokumenten hervorgeht, die der US-Börsenaufsicht SEC übermittelt wurden, ist für sie ein “Golden Parachute”, also ein “goldener Fallschirm” vorgesehen, wenn sie ihren Job im Zuge der Übernahme verlieren.

Die Abfindungssumme kommt hauptsächlich von künftigen Aktienoptionen, die ihnen zustehen. Als verhältnismäßig kleines “Zuckerl” kommt noch ein Jahresgehalt obendrauf, einschließlich Gesundheitsvorsorge.

In konkreten Zahlen bedeutet das: Agrawal bekommt insgesamt 65 Millionen US-Dollar, Segal stehen 66 Millionen zu und Gadde bekommt sogar 74 Millionen.

Musk wird selbst CEO

Den nun vakanten Posten des CEO will Musk angeblich vorerst selbst übernehmen. Künftig sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass er ihn wieder abgibt, wie es aktuell heißt. Offiziell bestätigt wurde dies noch nicht. Details könnten aber noch am Freitag folgen, da soll der neue Twitter-Chef vor die verbleibende Belegschaft treten.