Musk mahnt Mitarbeiter: “Kosten sparen, statt schnell Autos produzieren”

Tesla-CEO Elon Musk rückt von seinem Ziel ab, jeweils am Quartalsende möglichst viele Wägen auszuliefern. In einem Ende vergangene Woche verschickten internen Memo hält er seine Mitarbeiter*innen dazu an, stattdessen Kosten zu minimieren, berichtet The Verge.

Er wolle nicht, dass hohe Summen für Eilgebühren, Überstunden und Zeitarbeiter*innen ausgegeben werden, nur damit bis zum Quartalsende möglichst viele Autos ausgeliefert werden, schreibt Musk.

"Wenig gebracht"

In der Vergangenheit habe man kurz vor dem Ende eines Quartals immer die Bemühungen verstärkt, die Auslieferungen zu steigern, so der Tesla-Chef. Aber dann seien die Lieferungen in den ersten Wochen des nächsten Quartals wieder massiv zurückgegangen. Über einen Zeitraum von 6 Monaten betrachtet, hätte das wenig gebracht. Man habe aber viel Geld ausgegeben und sich verausgabt.

Tesla lieferte im vergangenen Quartal trotz Engpässen in den Zulieferketten weltweit mehr als 240.000 Autos aus und setzte sich damit von der Konkurrenz ab.

Der Hersteller blieb aber ebenso wie der Rest der Branche von Lieferengpässen nicht verschont. Einige Kund*innen beklagten sich über wochen- oder monatelange Verzögerungen bei der Lieferung ihrer Wägen.