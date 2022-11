Elon Musk sucht seinen Nachfolger als Twitter-CEO

Dies bekräftigte Musk auch auf Twitter einmal mehr: „Ich werde Twitter so lange leiten, bis es in einer starken Position ist. Das wird noch einige Zeit dauern“, schrieb er.

Unterdessen sind Tesla-Investor*innen sehr besorgt darüber, dass Musk nun so viel Zeit in Twitter stecke. Das sei laut Musk derzeit aber notwendig, da er das Unternehmen erst Ende Oktober übernommen hat.

Er bestätigte auch, dass einige Tesla-Ingenieur*innen aktuell für Twitter arbeiten und die Teams, die nach den diversen Entlassungen übrig geblieben sind, beobachtet und evaluieret. Das finde allerdings auf einer „freiwilligen Basis“ statt und „nach der regulären Arbeitszeit“ bei Tesla.

"Extrem hardcore"

Musk hat in den vergangenen Tagen außerdem gezeigt, was es heißt, für ihn zu arbeiten. Er verschickte eine E-Mail an alle Mitarbeiter*innen, in der alle auf einen Link klicken sollen, um zu bestätigen, „extrem hardcore“ zu sein. Das bedeutet: Überstunden, „außergewöhnliche Leistungen“ und eine hohe Arbeitsdichte. Wer den Link bis Donnerstagabend anklickt, wird entlassen (wir haben darüber berichtet).

Das alles kommt nach zig Entlassungen von Twitter-Mitarbeiter*innen, auch aus heiklen Abteilungen, wie etwa Privatsphäre-Schutz, IT-Sicherheit, Moderation und dem Ethik-Team.