Bei Twitter jagte in den vergangenen Wochen eine Kündigung die nächste. Neben Massenentlassungen hat der neue Twitter-Chef Elon Musk auch einzelne Personen gekündigt - die ihn öffentlich kritisiert haben. Mehrere Angestellte, die auf Twitter Musk widersprachen, wurden kurz darauf entlassen.

Kritik im Firmen-Chat mit Folgen

Aber nicht nur öffentliche, sondern auch interne Kritik lässt der Tesla-Gründer nicht auf sich sitzen. Auf Twitter berichten einige Ex-Angestellte, dass sie entlassen wurden, nachdem sie Musk in firmeninternen Slack-Kanälen kritisiert hatten. Slack ist eine Kommunikations-Software für Firmen, ähnlich wie Microsofts Teams.

"Mein Twitter-Account war zu diesem Zeitpunkt geschützt, also kann ich nur annehmen, dass es darum ging, dass ich nicht 100%ige Loyalität in Slack gezeigt habe", postete ein Ex-Twitter-Angestellter in Bezug auf seine Entlassung, inklusive einer Kopie seiner Kündigungsmitteilung.