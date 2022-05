Elon Musk könnte Twitter billiger bekommen

Der Techsektor und der Kurznachrichtendienst stehen am Aktienmarkt nicht gut da. Musk sitzt deshalb am längeren Hebel.

Damit sitze Musk laut dem Marktforschungsunternehmen insgesamt am längeren Hebel: "Musk hat ein unglaubliches Druckmittel , um neu zu verhandeln, sollte er sich dafür entscheiden", hielt Hindenburg Research gegenüber dem Guardian fest.

Hinzu komme, dass Twitter am Aktienmarkt generell nicht gut dastehe. Nachdem die Aktien der Social-Media-Plattform am Tag, an dem Musk sein Kaufangebot bekannt gab , angezogen hatten, fallen sie nun.

Twitter-Aktie verliert an Wert

Das Marktforschungsunternehmen Hindenburg Research erklärte dem britischen Medium, dass der Nasdaq-Markt - eine Börse, auf der vor allem mit Aktien junger Technologieunternehmen gehandelt wird - im vergangenen Monat stark gefallen sei. Mache Musk nun einen Rückzieher vom Kauf, so drohe die Twitter-Aktie gemäß Hindenburg Research um 50 Prozent zu fallen.

Vor wenigen Wochen wurde bekannt , dass Tesla-Chef Elon Musk Twitter um insgesamt 44 Milliarden Dollar kaufen will. Wie der Guardian nun berichtet , könnte der Billionär allerdings einen geringeren Preis für den Kurznachrichtendienst anstreben.

Hohe Schulden für Twitter

Nicht alle Pläne Musks könnten allerdings aufgehen. Denn der Deal in seiner jetzigen Form würde Twitter hohe Schulden bescheren, so das Marktforschungsunternehmen. Twitter brauche daher Einnahmen von allen Seiten. Musks Pläne, die Abhängigkeit der Plattform von Werbung zu verringern, werden so durchkreuzt. Denn Werbeeinnahmen machen den Löwenanteil, genauer gesagt 90 Prozent, von Twitters jährlicher Wertschöpfung aus.

Die Übernahme wird durch Barmittel in Höhe von 27,25 Milliarden Dollar finanziert, von denen 7,1 Milliarden von Investor*innen und der Rest von Musk selbst stammen. Hinzu kommt Kapital in Form von Krediten sowie Fremdkapital. Wer genau an dem Kauf verdient, erfahrt ihr hier.