Elon Musk will Twitter-Zeichenanzahl drastisch erhöhen

Elon Musk hat einmal mehr bestätigt, dass er plant, die Zeichenanzahl der Tweets deutlich zu erhöhen. Das hatte er bereits in der Vergangenheit angekündigt, doch der neue Twitter-Chef hatte sich in letzter Zeit mit Dingen, die er versprochen hatte, äußerst wankelmütig gezeigt. So hat er diverse Ankündigungen dann doch geändert.

Nun hat Musk am Wochenende einmal mehr versprochen, die Zeichenanzahl von Tweets von aktuell 280 auf 4000 zu erhöhen. Das wäre 14 x mehr Text, als bisher, berichtet Mashable. Zum Vergleich: Mastodon hat als Standardlänge 500 Zeichen, es gibt aber auch einzelne Instanzen, die dort deutlich mehr Text zulassen.