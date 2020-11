Elon Musk überraschend mit Privatjet in Berlin gelandet

Tesla-Chef Elon Musk ist mit seinem Privatjet auf dem erst kürzlich eröffneten Flughafen BER in Berlin gelandet. Ein Tesla-Sprecher sprach von einem "Routine-Besuch". Musk dürfte seinen Gulfstream G550 für den Transatlantikflug genutzt haben. Der Privatjet scheint auf Flighttracker-Portalen allerdings nicht auf, weil der Besitzer auf eigenen Wunsch das Tracking unterbinden ließ.

Musk kündigte auf Twitter an, am Freitag Ingenieure für die Gigafactory in Grünheide vor Ort interviewen zu wollen und rief dazu auf, Bewerbungen einzureichen. Tesla will ab Sommer mit der Produktion in Berlin starten.