Facebook macht trotz Skandalen über 6 Milliarden Dollar Gewinn

Politischer Druck

Mark Zuckerberg äußerte sich in einem Posting auf Facebook, unter anderem, man würde weiterhin daran arbeiten, die Wahlen zu schützen. Dazu gehöre auch die Zusammenarbeit mit Faktencheckern. Nachdem Twitter ankündigte, keine politische Werbung mehr auf seiner Plattform auszuspielen, geriet Facebook weiter unter Druck. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, politische Werbemittel mit falschen Informationen zuzulassen.

Zuckerberg äußerte sich in seinem Facebook-Post nur knapp zur geplanten Kryptowährung Libra. Mit der Libra Association arbeite man daran, Bedenken über die Kryptowährung zu beseitigen und ein White Paper mit einem Konzept für die Währung zu veröffentlichen. Auch hier hatte Facebook in den vergangene Monaten einige Rückschläge erlebt. So stiegen Partner wie Paypal, Mastercard und eBay bereits aus dem Projekt aus. Facebook war mit seinen Plänen zur Einführung einer Digitalwährung inbesondere im US-Kongress auf Widerstand gestoßen. Zuckerberg zeigte sich bereit, den für 2020 angekündigten Start von Libra zu verschieben.