Flexibles Logo für A1 Telekom Austria

Unter der Marke A1 werden in Zukunft konvergente Services und Produkte aus den Bereichen Internet, Festnetz, Mobilfunk und TV angeboten, heißt es in einer Presseaussendung (PDF) des Unternehmens vom Freitag. Dazu gehört auch ein neues Design mit einem flexiblen Logo, das aus einem dreidimensionalen A und einem zweidimensionalen Einser besteht. „A1 tritt mit unterschiedlichen Erscheinungsbildern auf, ist aber immer klar als A1 erkennbar“, erklärt Hannes Ametsreiter, Generaldirektor A1 und Telekom Austria Group, das neue Design in einer Video-Botschaft. Man wolle sich damit „nah am Kunden“ präsentieren.

Erste Werbung läuft bereits

Das neue Design wird ab Mitte Juni in den Shops, beim Fuhrpark und in der gesamten Kommunikation zum Einsatz kommen. Die erste Werbekampagne mit dem neuen, flexiblen Logo ist bereits gestartet. In der ersten Phase der Markteinführung sind fünf Varianten des Logos im Einsatz.