Von Insekten inspirierte Beschichtung soll Gebäude kühlen

Chitosanfilm auf spiegelnder Oberfläche

Es gibt aber eine Abwandlung von Chitin, die sich sehr gut bearbeiten lässt: Chitosan. Der Stoff wird meist aus Abfällen in der Lebensmittelerzeugung (z.B. Shrimps) hergestellt, kann aber auch mit Hilfe von Pilzen gewonnen werden. Eingesetzt wird Chitosan als Konservierungsmittel in der Lebensmittelindustrie, als Pestizid in der Landwirtschaft, als Desinfektionsmittel in der Medizin oder in der Trinkwasseraufbereitung.

Die Forscherinnen und Forscher haben einen dünnen Film aus Chitosan entwickelt, der auf ein spiegelndes Material aufgetragen wird. "Der Chitosanfilm ist transparent, das Sonnenlicht geht einfach durch. Für passive Kühlung brauchen wir einen Spiegel, sonst würden sich die darunter liegenden Oberflächen aufheizen", sagt Retsch.

Auf einem Hausdach wurden Experimente durchgeführt, bei dem der Film in unterschiedlicher Dicke aufgetragen wurde. Wie sich zeigte, nimmt die Temperatur eines Spiegels tagsüber um 1 bis 3 Grad ab, wenn er beschichtet wurde.