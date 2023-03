Tintenfisch-Fenster sperren im Sommer die Hitze aus

Neuartige Fenster-Paneele können den Lichteinfall steuern und regeln, ob warme Infrarot-Strahlung hinein darf. So bleibt es drinnen kühler.

Der Arbeitsplatz ist dunkel und es ist heiß. Man braucht mehr Sonnenlicht, nicht aber zusätzliche Wärme von draußen. Per Smartphone lässt sich das Problem lösen: So kann das Licht, nicht aber dessen Wärme, per Klick durch die speziellen Fensterfolien auf den eigenen Arbeitsplatz gesteuert werden – Tischlampe und Klimaanlage bleiben ausgeschaltet.

Solch ein Szenario soll bald real werden, wie ein neues Forschungsprojekt aus Kanada anklingen lässt. Hauptziel dabei ist es, Strom zu sparen.

Dünne Plexiglas-Scheiben

Sonnenlicht enthält sichtbares Licht, welches die Helligkeit in einem Raum beeinflusst, sowie unsichtbares Infrarotlicht. Dieses können wir als Wärme wahrnehmen. Im Sommer will man nur das sichtbare Licht, nicht aber die Wärme hineinlassen. Spezielle Paneele könnten das Infrarotlicht künftig blockieren, sodass der Stromverbrauch von Klimaanlagen reduziert werden kann. Einen neuen Ansatz dafür liefern Forschende der Universität in Toronto.