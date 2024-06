Japan will 500 Kilometer lange Fließbänder auf der Autobahn bauen

Die Probleme der japanischen Logistik

Damit will Japan das hohe Transportaufkommen in der Zukunft bewältigen können. Jährlich werden in Japan rund 1,4 Milliarden Tonnen Güter auf der Straße transportiert. Das wird zwar in den kommenden Jahren in etwa gleichbleiben. Die Zahl der Lkw-Fahrer wird sich wegen der sinkenden Geburtenrate jedoch drastisch reduzieren.

Das japanische Ministerium hat errechnet, dass die verfügbaren Lkw-Fahrer von 660.000 im Jahr 2020 auf 480.000 im Jahr 2030 zurückgehen werden. Das sind um 27 Prozent weniger Fahrer, die dieselbe Menge an Gütern transportieren sollen.

Steigende Treibstoffkosten und höhere Löhne, um neue Fahrer anzuwerben, könnten die Transportkosten zusätzlich drastisch in Höhe treiben. All das könnte das japanische Wirtschaftsgeflecht aus den Fugen geraten lassen, warnt die Regierung.

