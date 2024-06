Ukraine zerstört erstmals Russlands modernste Funkstation

Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine konnten ukrainische Spezialeinheiten eine russische R-416GM "Granit-M" Funkstation zerstören. Das 25 Millionen Dollar teure System ist das beste Langstrecken-Funkfahrzeug der russischen Armee und erst seit 2018 im Einsatz.

➤ Mehr lesen: Russland verliert offenbar wichtiges Langstrecken-Radar

Anders als westliche Armeen kann Russland nicht auf Satelliten für seine Langstreckenkommunikation zählen. Stattdessen setzt die Armee bodengestützte Funkstationen ein. Diese lassen Signale in bis zu 18 Kilometern Höhe an der Troposphäre abprallen und ermöglichen so eine Kommunikation über bis zu 800 Kilometer Entfernung.

Solche Systeme sind wertvolle Ziele für die Ukraine. Entsprechend groß wird auch der Abschuss einer solchen Funkstation gefeiert und verbreitet.