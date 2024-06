Radar-Flugzeuge eröffnen der Ukraine ganz neue Möglichkeiten

Schweden gibt der Ukraine 2 Flieger, deren spezielles Radar Ziele in 450 Kilometer Entfernung erkennen kann.

Bei den beiden Flugzeugen handelt es sich um Saab 340 AEW&C -Maschinen, was für "Airborne Early Warning and Control" steht. Die schwedische Luftwaffe hat ihnen die Bezeichnung ASC 890 verliehen. Sie standen bereits längere Zeit im Einsatz und sollen künftig durch leistungsfähigere Maschinen ersetzt werden. Der Ukraine sollen sie nun im Abwehrkampf gegen die von Wladimir Putin initiierte Invasion dienen.

1.000 Luftziele gleichzeitig verfolgen

Wie The War Zone berichtet, ist das auffälligste Merkmal der zweimotorigen Turboprop-Flugzeuge ein langer Balken über dem Rumpf. Dabei handelt es sich um ein von Ericsson entwickeltes Radar namens Erieye. Es ist ein Active Electronically Scanned Array (AESA), eine Form eines Radars mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung. Das Radar deckt einen Winkel von 300 Grad ab und hat eine maximale Reichweite von 450 Kilometer. Angeblich kann es bis zu 500 Ziele am Boden und 1.000 Ziele in der Luft gleichzeitig tracken.

➤ Mehr lesen: Ukraine macht aus dem M1 Abrams einen Frankenstein-Panzer