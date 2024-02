Raketen mit 500km Reichweite für Ukraine: F-16-Bewaffnung wirft Fragen auf

Nun gibt es neue Informationen zur Bewaffnung der Jets. So verlautbarte der ukrainische Generalleutnant Serhii Naiev gegenüber ukrainischen Medien , dass sie mit Luft-Boden-Raketen kommen sollen, die eine Reichweite von 300 bis 500 Kilometer aufweisen. Von welchen Waffen er konkret spricht, bleibt hingegen offen.

Hohe Reichweite

Diese Angabe ist bemerkenswert, da nur wenige Luft-Boden-Raketen über eine derartige Reichweite verfügen. Die Export-Version der Storm Shadow, die die Ukraine etwa von Großbritannien geliefert bekommt, hat eine Reichweite von lediglich 250 Kilometer.

Es wäre denkbar, dass Naiev von dieser spricht und bei den Kilometerangaben einfach nicht so genau ist. Möglich ist auch, dass die Ukraine die reguläre Version mit etwa 560 Kilometern Reichweite bekommen soll - laut Rüstungsexpert*innen ist das aber unwahrscheinlich.

➤ Mehr lesen: Ukraine bekommt Marschflugkörper mit bisher größter Reichweite

Eine Waffe, die am ehesten auf Naievs Beschreibung zutrifft, wäre die US-Rakete AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). Zwar kommt sie in der Basisversion auch “nur” 370 Kilometer weit, in der erweiterten Variante JASSM-ER kann dieser Wert aber auf bis zu 925 Kilometer steigen.

Hier stellt sich aber die Frage, warum Naiev dann nicht von über 900 Kilometer spricht, wenn er tatsächlich diese Luft-Boden-Rakete meint. Möglich wäre, dass, ähnlich wie bei der Storm Shadow, eine Export-Version der JASSM-ER geliefert werden soll, die lediglich 500 Kilometer Reichweite an. Oder vielleicht weiß Naiv selbst noch nicht, welche JASSM zusammen mit der F-16 geliefert wird und hat deshalb die "Hausnummer" 300 bis 500 Kilometer genannt.