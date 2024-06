Erste Bilder der Apple Watch X geleakt

Die Erwartungen an die neue Apple Watch sind hoch. Nun sind erstmals Renderings aufgetaucht.

Die erste Apple Watch wurde im September 2014 von Tim Cook präsentiert. Das Design der Uhr ist in all den Jahren gleichgeblieben. Lediglich kleinere Änderungen an der Display-Größe, den Bildschirmrändern und den Sensoren hat es gegeben.

Das 10-jährige Jubiläum soll Apple nutzen, um eine Apple Watch in einem neuen Design vorzustellen. So lauten zumindest die Gerüchte. Nun sind zum ersten Mal CAD-Renderings durchgesickert, von denen 91Mobiles behauptet, dass sie die Apple Watch X zeigen.

➤ Mehr lesen: Xiaomi Redmi Watch 4: Was kann der Apple-Watch-Klon um 89 Euro?

So soll die neue Apple Watch aussehen

Demnach bleibt Apple dem bekannten Look seiner Smartwatch treu. Die digitale Krone und der seitliche Button sitzen genau dort, wo man sie gewohnt ist und sehen auch genauso aus. Auch das Gehäuse kommt offenbar wieder in seiner rechteckigen Form mit abgerundeten Ecken und Kanten.