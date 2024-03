Google kämpft mit schlechtem WLAN in neuem High-Tech-Büro

Mitarbeiter*innen müssen per Kabel im futuristisch anmutenden Bürogebäude online gehen.

Google kocht augenscheinlich auch nur mit Wasser, zumindest was das WLAN angeht. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hapert es im neuesten Büro im kalifornischen Mountain View nämlich am WLAN-Empfang. Und das in einem Gebäude, das modernste Technik und Design miteinander kombinieren soll.

Das Bürogebäude wurde vollständig vom Internetgiganten entworfen und soll laut Reuters wichtige Abteilungen für KI-Entwicklungen wie etwa den Sprachassistenten Gemini beherbergen. 4.000 Arbeitende finden darin Platz.

Internetverbindung nur via Kabel

Futuristisch mutet der Umstand, dass Mitarbeiter*innen Ethernetkabel verwenden, um sich mit dem Internet verbinden zu können, jedenfalls nicht an. Manche nutzen auch den Hotspot ihres Smartphones, berichtet Reuters. Rund 56.000 Quadratmeter Bürofläche bietet das Gebäude.