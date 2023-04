Google spart auch bei Office-Snacks

Google ist, oder besser gesagt war, bekannt für umfangreiche Mitarbeiter*innenvergünstigungen. Darunter Massagen und Gratis-Essen am Arbeitsplatz. Jetzt muss die Google-Belegschaft auf einige dieser Annehmlichkeiten verzichten, berichtet The Atlantic. "Sie haben uns die getrockneten Mango weggenommen", wird ein Projektmanager aus Googles Büro in San Francisco von der Zeitschrift zitiert. Neben getrockneten Früchten sind auch Zwiebelchips und M&Ms aus dem Snack-Angebot des Suchmaschinenbetreibers verschwunden.

Jobabbau

Die Streichungen folgen dem Anfang des Jahres angekündigten Abbau von 12.000 Jobs und könnten, wie man bei The Atlantic vermutet, mehr symbolischen als praktischen Nutzen haben.