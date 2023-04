Googles Österreich-Chefin wechselt in die Schweiz

Nach 4 Jahren der Leitung von Google Austria übernimmt die Österreicherin Christine Antlanger-Winter nun jene von Google Schweiz. Dort wird sie das Geschäft in der Schweiz, aber auch in der gemeinsamen Region Schweiz-Österreich vertreten. „Als Regional Director für Österreich und die Schweiz werde ich das Kerngeschäft von Google auch in Österreich noch weiter verantworten“, sagt sie.

Die Position hat sie seit Mitte November 2022 interimistisch inne. Ihr Vorgänger Patrick Warnking wechselte nach Warschau.

Zürich als Innovationsstandort

Generell zählt Zürich mit dem Schwerpunkt Software-Engineering und Forschung zu den wichrigsten Enwicklungsstandorten des Konzerns. Antlanger-Winter zufolge würde an keinem anderen Standort außerhalb der USA an so vielen Innovationen gearbeitet wie in Zürich.