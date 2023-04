Google-Chef verdient 226 Millionen Dollar, kündigt 12.000 Mitarbeiter

Laut US-Börsenaufsicht verdiente der Google-Chef Sundar Pichai im vergangenen Jahr 226 Millionen US-Dollar (205 Millionen Euro). Der Großteil davon, nämlich 218 Millionen Euro, ging in Form von Unternehmensanteilen an den 50-Jährigen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, ist Pichais Gehalt damit 800 Mal größer als das Medianeinkommen im US-Konzern. Dieses liegt demnach bei rund 280.000 Dollar. Die Hälfte der Google-Mitarbeiter*innen verdient also weniger als 280.000 Dollar, die andere Hälfte mehr.

Entlassungswelle bei Alphabet

Das Gehalt des Google-CEOs wurde nur wenige Monate nach dem immensen Stellenabbau im Unternehmen öffentlich. Google-Mutter Alphabet kündigte im Jänner an, 6 Prozent ihrer Belegschaft bzw. 12.000 Mitarbeiter*innen zu entlassen. In den vergangenen Wochen gab es dagegen mehrere Proteste. In London streikten Anfang April etwa Hunderte Google-Angestellte. In Zürich kam es Mitte März zu Protesten, nachdem mehr als 200 Mitarbeiter*innen entlassen wurden.