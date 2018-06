Hoffen auf Prime Now: Amazon stellt in Wien Pakete selbst zu

Unklar ist ebenfalls, ob Amazon durch den Aufbau eigener Logistik-Infrastrukturen künftig auch in Wien Zustellung am gleichen Tag (Prime Now) oder frische Lebensmittel (Amazon Fresh) anbieten wird. Amazon gab bereits 2016 bekannt, dass man „Wien als Standort für Prime Now nicht ausschließe“. Diese Aufgaben könnte theoretisch auch die Post übernehmen. In Deutschland übernimmt beispielsweise die Deutsche Post die Zustellung von frischen Lebensmitteln.

Die österreichische Post hat etwa erst kürzlich angekündigt, dass man künftig für die Kaffee-Marke „Nespresso“ in Wien, Graz und Linz Zustellung am gleichen Tag anbieten wird. „Wir wollen auch weiterhin die Nummer eins bleiben und haben deswegen auch ein entsprechendes Investitionsprogramm gestartet“, so Weichselbaum. „So bauen wir beispielsweise unsere Sortierkapazitäten aus, sodass künftig mehr als 100.000 Pakete pro Stunde sortiert werden können. Auch die Zahl unserer Empfangsboxen sollen verdoppelt werden.“

Gefährliche Abhängigkeit

Wie viele Amazon-Pakete in Österreich verschickt werden, ist unklar. Doch der US-Versandhändler dominiert auch in Österreich den E-Commerce-Markt. Auf die Top 3 der Branche – Amazon, Zalando und Universal – entfallen 40 Prozent aller Online-Umsätze. Wie gefährlich diese Abhängigkeit von einzelnen Anbietern für Logistiker sein kann, zeigt die Situation in Deutschland. Einem Bericht des Handelsblatts zufolge geriet DHL, die Pakettochter der Deutschen Post, in finanzielle Schwierigkeiten, da Amazon immer mehr Lieferungen selbst abwickelt. Die Abhängigkeit vom US-Versandhändler ist groß: 17,6 Prozent aller DHL-Pakete entfallen auf Amazon. Dieser Anteil könnte künftig deutlich sinken, auch aufgrund des harten Preiskampfes auf dem Logistikmarkt.