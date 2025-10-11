Israelische Spyware-Firma angeblich an Hollywood-Produzenten verkauft

Das bekannteste Produkt der NSO Group ist die Spähsoftware Pegasus, mit der Aktivistinnen und Aktivisten überwacht wurden.

Die NSO Group ist vor allem für seine Spionagesoftware Pegasus bekannt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Israel vertreibt diese an Regierungen – zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität, wie es betont.

Tatsächlich konnte in hunderten Fällen nachgewiesen werden, dass damit Journalistinnen und Journalisten sowie Aktivistinnen und Aktivisten ausgespäht wurden. Auch hochrangige Politiker sollen Ziel der Spähsoftware gewesen sein, die auf Kamera, Mikrofon, Standortdaten und Nachrichten zugreifen könne.

Wie TechCrunch berichtet, wurde das Unternehmen nun von einer US-amerikanischen Investorengruppe übernommen. Ein Sprecher der NSO Group bestätigte dies, ohne Angaben zur Kaufsumme oder den Käufern zu machen.

Pink-Panther-Produzent leitet angeblich Investorengruppe

Israelische und amerikanische Behörden müssten dem Verkauf noch zustimmen. Laut der israelischen Technik-Nachrichten-Seite Calcalist wird die Investorengruppe von Filmproduzent Robert Simonds angeführt.

Er hat in der Vergangenheit Filme wie „Pink Panther“, „The Gentlemen“ oder „Hustlers“ produziert. Laut Guardian-Recherchen hatte er bereits 2023 Interesse an der NSO Group geäußert. Er hat sich bisher nicht zur aktuellen Übernahme bekannt.

Befürchtungen zu menschenrechtswidrigem Einsatz

Das Unternehmen steht international in der Kritik, weil seine Software nachgewiesenermaßen für Menschenrechtsverletzungen genutzt wurde. „Meine Sorge ist, dass NSO intensiv versucht hat, in die Vereinigten Staaten zu gelangen und sein Produkt an amerikanische Polizeikräfte in US-Städten zu verkaufen. Diese Diktatorentechnologie gehört nicht ansatzweise in die Nähe von Amerikanern oder unseren verfassungsmäßig geschützten Rechten oder Freiheiten“, erklärte etwa John Scott-Railton gegenüber TechCrunch. Der Sicherheitsforscher am Citizen Lab beschäftigt sich seit 10 Jahren mit dem Missbrauch von Pegasus.