Huawei baut Fabrik in Frankreich

Allen Widerständen zum trotz baut das chinesische Unternehmen Huawei eine Produktionsstätte in Europa.

In der Nähe der französischen Stadt Straßburg soll nächstes Jahr mit dem Bau der ersten europäischen Huawei-Fabrik begonnen werden, berichtet Reuters. Das chinesische Unternehmen will in dem französischen Werk künftig Mobilfunknetzausrüstung herstellen.

Laut Huawei sei der Bau bereits seit Längerem geplant. Die COVID-19-Pandemie habe den Baubeginn jedoch verzögert. Nach Informationen aus französischen Regierungskreisen soll die neue Huawei-Produktionsstätte 2025 eröffnet werden.

Widerstände gegen das chinesische Unternehmen

Huawei baut die neue Fabrik trotz anhaltender Widerstände gegen das chinesische Unternehmen. Einige europäische Staaten wollen die Verwendung von Huawei-Geräten und Equipment aufgrund von Sicherheitsbedenken einschränken oder sogar verbieten.

Besonders zugespitzt hat sich die Lage in Frankreich: Dort teilte die Regierung seinen Telekommunikationsbetreibern 2020 mit, dass die Lizenzen für Huawei auslaufen und Huawei-Geräte damit faktisch aus dem französischen Mobilfunknetz ausgeschlossen werden.