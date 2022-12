Rückzug aus Europa? Wie es mit Huawei weitergeht

In Europa setzt man hingegen weiterhin auf Komponenten von Huawei. Die 4G- und 5G-Technik des Unternehmens gilt als zuverlässig und günstig. Der russische Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit vom russischen Gas hat aber zum Umdenken geführt. Man wolle nicht mehr ausschließlich auf Infrastruktur aus China setzen, um nicht erneut von einem Land abhängig zu werden.

Zusammenlegung in Europa

Kürzlich gab es auch einen organisatorische Umstellung bei Huawei in Europa. Die bisherigen Regionen Westeuropa und Nord-/Osteuropa wurden zu einer einzelnen Gesellschaft zusammengeschlossen, als Hauptsitz fungiert Düsseldorf. Von dort aus sollen künftig die Geschäfte koordiniert werden. Auch das Personal - für Huawei arbeiten in Europa etwa 13.000 Menschen - soll stabil bleiben.

Was ändert sich also für die Kund*innen in Österreich? Erstmal nichts. Im Smartphonesegment ist die Nachfrage laut Brancheninformationen weiterhin vorhanden, wenn auch deutlich schwächer als noch vor einigen Jahren. Und die verwendeten Huawei-Komponenten in Österreichs 5G-Netz sind überschaubar. Produkte wie Smartwatches, Kopfhörer oder Laptops sind ebenso erhältlich.

Keine fetten Jahre

Dass der IT-Gigant dennoch vor einem Umbruch steht, signalisiert ein internes Memo des Huawei-Gründers Ren Zhengfei aus dem Sommer. Das nächste Jahrzehnt werde “schmerzhaft”, da die Weltwirtschaft immer weiter schrumpfen würde, prophezeite Ren. Huawei müsse allzu optimistische Erwartungen reduzieren und bis 2023 oder 2025 auf den Fortbestand des Unternehmens konzentrieren.

Wie die meisten großen Tech-Unternehmen scheint auch Huawei zu evaluieren, in welchen Sparten Einsparungen getroffen werden können. Durch die US-Sanktionen kommt noch Druck hinzu. Europa wird der Konzern aber wohl nicht aufgeben.