Innenaufnahmen von Tesla-Fabrik in Berlin auf Google Maps

Die neue Tesla-Gigafactory in Berlin Grünheide soll laut Tesla-Chef Elon Musk die weltgrößte Batteriefabrik werden. Tesla will in dem neuen Werk in Deutschland jährlich rund 500.000 Wägen der kompakten Fahrzeuge Model 3 und Model Y bauen. Es ist außerdem das erste Werk, in dem sowohl Autos als auch Batterien gefertigt werden sollen.



Bisher gab es zahlreiche Außenaufnahmen von der neuen Gigafactory, sowie ein 4K-Video, ebenfalls von außen. Doch seit Ende 2020 werden im Inneren riesige Industrieroboter und Maschinen installiert, die bisher jedoch niemand zu Gesicht bekommen hat.

Aufnahmen von Google Maps

Das hat sich mit 4. Juni geändert, denn seit diesem Datum sind auf Google Maps zusätzlich zu den Außenaufnahmen der Gigafactory auch Bilder aus dem Inneren aufgetaucht. Die Metadaten wurden allerdings entfernt, und damit ist unklar, ob es sich dabei um aktuelle Bilder, oder schon ältere aus der Fabrik handelt. Datiert sind die Fotos jedenfalls mit "Juni 2021".



Einige der Roboter und Anlagen werden auf jeden Fall schon getestet, wie Drive Tesla Canada berichtet. Die bekamen auch noch weitere Bilder geschickt, auf denen eine unlackierte Karosserie für ein Model Y zu erkennen ist sowie Roboter-Arme, die sich bewegen. Das Land Brandenburg hatte vergangene Woche erste Tests der Maschinen erlaubt.