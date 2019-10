Innovation: "Es geht um Vertrauen, Mut und Risikobereitschaft"

Welche Branchen sind besonders innovativ?

Bei uns? Die produzierende Industrie gehört sicher in weiten Teilen dazu, besonders die Autozulieferindustrie, etwa wenn es um Mechatronik oder Kunststoffe geht. Ebenso die Life Sciences, Biotechnologie und die forschende Pharmaindustrie. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, Weltmarktführer, meist mittelständische Unternehmen, in Österreich zu haben. Sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, ja unseres Wohlstands. Leider gibt es auch eine Reihe von Branchen, die sich nicht ändern wollen oder können.



Welche Rolle spielen technologische Entwicklungen und Neuerungen bei unternehmerischen Innovationen?

Sicher ist Technologie oft der Treiber der Innovation. Es sind aber nicht immer nur die allerneuesten Technologien, die erfolgreiche Innovationen begünstigen. Geschäftsmodellinnovationen etwa entstehen in rund 90 Prozent der Fälle in einer reinen Rekombination von bereits vorhandenen Geschäftslogiken. In der Transformation geht es im Kern mehr um die Menschen, die Mitarbeiter in einem Unternehmen, als um die Technologien an sich. Sehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Sinn in dem was sie tun? Gelingt es, sie für die Suche nach dem Neuen zu motivieren, vielleicht sogar zu begeistern?

Geht es auch ohne Technik?

Natürlich, zum Beispiel dann, wenn es um die Entwicklung der Innovationskultur geht. Da geht es vor allem um direkte Gespräche, wenn wir Freiheit und Vertrauen in den Unternehmen stärken wollen. Oder, ein anderes Beispiel, wenn sich eine bunte Gruppe mit gelben Zetteln und Stiften etwas Neues ausdenkt.



Welche Trends siehst du bei der Innovation und der Gestaltung innovativer Prozesse?

Ein Trend wäre, Diversität, dort wo es um Innovation geht, ernster zu nehmen, ein anderer, sich als Unternehmen die Frage zu stellen, was der eigene Beitrag zur Gesellschaft ist. Ein dritter, mögliche Kunden, aber auch unternehmensfremde Experten, sehr früh einzubinden.



Was sind Highlights des 9. AIF?

Ich glaub wir haben ein hochkarätiges Programm, das das Thema auch spannend entlang einer Storyline aufbereitet. Tarek Leitner wird in gewohnter Weise durch das Programm am ersten Tag führen und am zweiten Tag geht es dann interaktiv und sehr praxisnah zur Sache. Natürlich gibt es auch wieder die Verleihung des ICEBERG innovation leadership award und ein Buch mit 45 VordenkerInnen, die alle schon mal bei uns gesprochen haben, bringen wir auch raus, genau zum AIF. Es wird viele Gelegenheiten für einen Austausch auf Augenhöhe geben.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und dem Austrian Innovation Forum entstanden.