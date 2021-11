Jeff Bezos spendet 100 Millionen Dollar an Obama Foundation

Es ist die bisher größte Einzelspende, die an die Stiftung des ehemaligen US-Präsidenten ging.

Amazon-Gründer und Multimilliardär Jeff Bezos hat nach eigenen Angaben 100 Millionen US-Dollar (89 Millionen Euro) an die Stiftung von Ex-US-Präsident Barack Obama gespendet. Es handle sich um die bisher größte Einzelspende, die die Stiftung je erhalten habe, erklärte die Organisation am Montag. Dank der Mittel könne die Stiftung ihre Unterstützung für Führungspersönlichkeiten der nächsten Generation in den USA und der ganzen Welt ausbauen.

Mit der Spende will Bezos den im vergangenen Jahr verstorbenen schwarzen Bürgerrechtler und Abgeordneten John Lewis ehren, wie die Stiftung erklärte. Ein wichtiger Platz des im Bau befindlichen Obama-Zentrums in der Stadt Chicago soll dank Bezos' Spende nach Lewis benannt werden.

Anführer von morgen ausbilden

"Bürgerrechtler verdienen im Pantheon der Helden einen besonderen Platz", erklärte Bezos der Stiftung zufolge. Er könne mit seiner Spende "keine passendere Person ehren" als Lewis, "eine große amerikanische Führungspersönlichkeit und einen Mann von außerordentlichem Anstand und Mut", erklärte er. Die Stiftung werde mit den Mitteln die Anführer von morgen ausbilden und inspirieren.

Bezos gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Mit größeren Spenden machte zuletzt aber eher seine Ex-Frau, MacKenzie Scott, Schlagzeilen. Das Paar hatte sich 2019 scheiden lassen. Scott hat nach eigenen Angaben bereits Milliarden Dollar an kleinere Organisationen gespendet. Die Milliardärin hat angekündigt, den Großteil ihres Vermögens abgeben zu wollen.