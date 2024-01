Krypto-Firma hat ihren CEO frei erfunden

Hinter dem Krypto-Unternehmen HyperVerse steckte ein Betrugssystem. Der Guardian fand nun heraus, dass auch der CEO Steven Reece Lewis erfunden war.

Unterstützung von Chuck Norris

Zum ersten Mal trat der HyperVerse-CEO 2021 in einem YouTube-Video auf. HyperVerse erfand auch einen passenden Lebenslauf für seinen gefälschten Chef.

Angeblich hatte der Mann nach seinem Master-Abschluss an der an der Universität Cambridge als Investment-Bänker bei Goldman Sachs gearbeitet. Außerdem habe er erfolgreich ein Start-up gegründet, bevor er von HyperVerse als CEO abgeworben wurde, behauptete das Unternehmen. Mit YouTube-Videobotschaften wandte sich der CEO dann an die breite Masse und empfahl dubiose Investments.

Sogar berühmte Unterstützer hatte Reece. Apple-Mitgründer Steve Wozniak und der Schauspieler Chuck Norris sprachen sich öffentlich für Reece und sein Unternehmen aus.

300 Prozent Gewinn

Das von zwei Australiern gegründete Krypto-Unternehmen HyperVerse warb mit 200 Prozent Gewinn pro Jahr, manchmal sogar mit 300 Prozent. Außerdem boten sie eigene Tokens namens HDAO und HVT an. Dahinter steckte ein Schneeballsystem, mit dem immer mehr Menschen angeworben werden sollten.

