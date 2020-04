Kunden der Bawag P.S.K. können nun online veranlagen

Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Verunsicherung an den Börsen sieht man bei der Bank und ihrem Partner Savity nicht als Hindernis, um auf eine digitale Vermögensverwaltung zu setzen - im Gegenteil.

"Gerade in einem so unsicheren Marktumfeld wie gegenwärtig, ist professionelle Vermögensverwaltung die sinnvollste Art sein Geld anzulegen, wenn man am Kapitalmarkt aktiv ist. Abgesehen von dem fehlenden Vorwissen haben die meisten Privatanleger einfach nicht die Zeit, laufend die Märkte zu analysieren und auf Marktschwankungen zu reagieren", erklärt Susanne Rath-Bebié, Leiterin Produktmanagement für Anlageprodukte in der Bawag P.S.K.

Computergestützte Vermögensverwaltung

In normalen Marktphasen erfolgt die Optimierung der von den Kunden gewählten Risikostrategie also in erster Linie computerunterstützt. Aktuell greifen die Portfoliomanager allerdings verstärkt in Anlageentscheidungen ein und versuchen so das Risiko zu minimieren bzw. Ertragschancen zu optimieren, wie Savity-Gründerin Karin Kisling in einem Blogbeitrag zur volatilen Situation der Märkte erklärt.

Neben dem aktiven Risikomanagement stehen für die Bank und Savity die Kommunikation mit Anlegern an oberster Stelle. "Korrekturen wie die der vergangenen Wochen verunsichern Anleger natürlich. Für uns ist es daher besonders wichtig, rasch mit Kunden zu kommunizieren und etwa die Auswirkungen des Coronavirus zeitnah zu erklären", sagt Kisling. Neben den digitalen Kanälen können sich Kunden auch über eine Hotline telefonisch informieren und beraten lassen.