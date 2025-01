Magenta-CEO Rodrigo Diehl wechselt zur Deutschen Telekom

Bis die Nachfolge geklärt ist, übernimmt Dominique Leroy die Rolle als Interims-CEO in Österreich.

Diehl löst den bisherigen Deutschland-Chef Srini Gopalan ab, der als Chief Operating Officer zu T-Mobile US wechselt. Tim Höttges bleibt CEO der Deutschen Telekom, sein Vertrag wurde vorzeitig bis Ende 2028 verlängert.

Ab 1. März gibt es einen Wechsel in der Magenta-Geschäftsleitung. Der bisherige CEO Rodrigo Diehl wechselt nach Deutschland. Dort übernimmt er die Leitung des Deutschland-Geschäfts der Deutschen Telekom und erhält eine zentrale Rolle im Konzernvorstand.

Interims-CEO für Magenta Österreich

In Österreich übernimmt Dominique Leroy übergangsweise die CEO-Position, bis eine Nachfolge für Diehl feststeht. Die Belgierin sitzt im Europa-Vorstand des Konzerns und war maßgeblich an den Verhandlungen im Vorfeld des Glasfaserausbaus in Österreich beteiligt.

➤ Mehr lesen: Rodrigo Diehl wird CEO von Magenta, Bierwirth geht zur Erste Group

Rodrigo Diehl übernahm im Oktober 2022 den CEO-Posten bei Magenta Österreich. Wie Magenta in einer Aussendung mitteilt, startete er seither das größte Glasfaserausbauprogramm der Unternehmensgeschichte.